En un ambiente de entusiasmo y compromiso con la calidad educativa, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) inauguró un moderno Laboratorio de Cómputo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, un espacio diseñado para fortalecer la formación tecnológica y académica de los futuros profesionales del Derecho.

El acto protocolar fue presidido por el rector de la UNHEVAL Guillermo Bocángel, quien resaltó la importancia de incorporar la innovación digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También participaron el decano de la Facultad, Armando Pizarro Alejandro; el director del Departamento Académico, José Luis Mandujano Rubín y Sara Herminia García, encargada del brindis de honor.

El nuevo laboratorio cuenta con 41 equipos de última generación, diseñados para potenciar el aprendizaje, la investigación y el acceso a herramientas tecnológicas que complementen la formación jurídica.