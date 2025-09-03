En cumplimiento del plan de operaciones, personal de la Sección de Seguridad Penitenciaria Huánuco (SECSEPEN), en coordinación con representantes del Ministerio Público y del INPE, ejecutó el operativo “Apoyo al INPE 2025” en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha – Huánuco.

Durante la intervención, realizada en los pabellones N.º 5 y N.º 7, las autoridades efectuaron requisas estratégicas con la participación de más de 170 efectivos policiales y personal del INPE, obteniéndose los siguientes resultados:

Incautación de envoltorios con sustancias vegetales y pulverulentas, con características de cannabis sativa (marihuana) y alcaloide de cocaína. Hallazgo de aproximadamente cinco (05) gramos de alcaloide de cocaína. Decomiso de 487 pastillas de clonazepam.

Este operativo reafirma el firme compromiso de la Región Policial Huánuco en la lucha contra el ingreso ilegal de sustancias prohibidas a los centros penitenciarios, garantizando el orden interno y la seguridad de la población.