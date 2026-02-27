El ingeniero forestal Javier Fasabi permanece hospitalizado en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, tras recibir dos impactos de bala mientras realizaba labores de control en la carretera Marginal, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco. Su estado de salud es estable, según confirmaron autoridades regionales.

El atentado ocurrió el 25 de febrero, cuando el profesional cumplía funciones de supervisión en el kilómetro 41 de la vía. Fasabi se encontraba en pleno ejercicio de sus labores como servidor de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS), entidad adscrita al sector Agricultura.

Ante este atentado la titular de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, Rosalin Tineo Malpartida, informó que, tras conocerse el ataque, activaron de inmediato las coordinaciones necesarias para garantizar la atención médica del trabajador.

“Rechazamos todo acto de violencia que atente contra la vida o la salud de las personas, se estableció una comunicación directa con el hospital para asegurar la atención oportuna y el suministro de medicamentos”, refirió. Asimismo, indicó que no se descartó una eventual evacuación a Lima en caso de que la situación clínica lo requiriera.

Además, resaltó que mantienen contacto permanente con los familiares del ingeniero. “Estamos al tanto de su evolución y brindando el acompañamiento correspondiente”, afirmó.

Investigaciones

Respecto a la identificación de los responsables, la titular de la dirección de Agricultura, indicó que esperan información oficial sobre el avance de las diligencias. Resaltó que corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público esclarecer los hechos y sancionar a los implicados.

“Las autoridades competentes deben tomar cartas en el asunto para que este atentado no quede impune y se logre dar con los responsables”, enfatizó.

La funcionaria anunció también que se trasladará a Puerto Inca junto a su equipo técnico para conocer de primera mano el desarrollo de las investigaciones y evaluar las condiciones de seguridad en las que trabajan los servidores de la agencia agraria.