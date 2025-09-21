Población marcha en defensa de la Laguna Viña del Río

En dos centros poblados que pertenecen al distrito de Amarilis, inician la obra del servicio de agua potable y alcantarillado para el beneficio de más de mil personas que viven desde hace más de 15 años en esta parte del distrito populoso.

“La creación del sistema de agua potable, disposición sanitaria de excretas y alcantarillado de las localidades de Cerro Alegre y Matibamba, será con una inversión que supera los S/ 14 millones, destinada a devolver dignidad y salud a cientos de familias que durante años vivieron esperando este anhelo”, refirió el alcalde Roger Hidalgo.

AMBIENTE DE FIESTA

El acto de inicio de la obra fue realizado en la localidad de Matibamba, a escasos metros del puente del mismo nombre, en medio de un ambiente festivo y cargado de esperanza. Los vecinos no solo acompañaron, sino que fueron protagonistas de un momento trascendental: con el pago a la tierra, símbolo de respeto a nuestras raíces, y el tradicional corte de cinta,

“El agua potable es un derecho fundamental. Hoy iniciamos una obra que marcará un antes y un después en Amarilis, y serán los propios vecinos los verdaderos fiscalizadores”, señaló Hidalgo, entre aplausos y arengas que reafirmaron el respaldo popular a su gestión.

La voz del pueblo también se hizo escuchar. El Agente Municipal de Matibamba, César Vega Cáceres, expresó emocionado: “Este es un sueño que guardamos por décadas. Gracias señor alcalde por abrirnos la puerta del desarrollo. Hoy Matibamba respira esperanza”.

En tanto, Jonel Maíz, Agente Municipal y vecino de Cerro Alegre, subrayó con orgullo: “Esta obra es de todos. Es el fruto de la lucha de nuestro pueblo y el compromiso de una gestión que escucha. Hoy iniciamos el camino hacia una vida digna para nuestras familias”.

Con un plazo de ejecución de 365 días y bajo la responsabilidad de la empresa Cerromati-Amarilis, esta obra no solo llevará agua y alcantarillado, sino también salud, desarrollo y justicia social para Matibamba, Cerro Alegre y, por extensión, todo el distrito.