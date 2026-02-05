Una profunda tristeza embarga a la ciudad de Tingo María tras el trágico fallecimiento de tres hijos de la familia Trejo Salazar en un accidente de tránsito. En medio del dolor y un silencio cargado de duelo, familiares, amigos y conocidos acompañan con el corazón quebrado al obstetra Michael Maycol Salazar Quijano y a la licenciada en Enfermería Diana Trejo Mendoza, trabajadores de EsSalud Tingo María.

La partida de Gerald Michael Salazar Trejo (22), Matthew Michael Salazar Trejo (17) y Joshua Michael Salazar Trejo (12) ha dejado una profunda herida en todos quienes los conocieron. Tres vidas jóvenes que hoy son recordadas con amor, entre lágrimas, oraciones y muestras de solidaridad.

UNIDOS EN ORACIÓN

El dolor los padres es indescriptible y toda una comunidad se ha unido en oración para pedir por el eterno descanso de las almas de los tres hijos de la familia Trejo Salazar y para que la fortaleza y el consuelo acompañen a la familia en uno de los momentos más difíciles.

El velatorio es realizado en la Iglesia Comunidad Vida Cristiana, ubicada en el jirón 2 de Mayo N.° 231, a un costado de Open Plaza – Tottus, en la ciudad de Huánuco, donde familiares, amigos y personas cercanas acuden para despedirse y brindar apoyo en medio de tan profundo dolor.