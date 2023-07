Vijai Obregón Solis, dueño de la empresa “Parvox”, negó haber sido favorecido en la buena pro en la licitación de los juegos mecánicos de la feria comercial por Fiestas Patrias y aniversario de Huánuco, asimismo amenaza con denunciar a la comisión evaluadora por anular este proceso y causarle perjuicio económico.

“Yo, por ser el ganador, me han buscado la sin razón para que el proceso sea anulado, pese a que presenté cuatro requisitos que son el plan de emergencia, estructura de los juegos mecánicos, la póliza de seguro de mis trabajadores y la propuesta económica”, indicó Vijai Obregón.

Amenazó con denunciar por la vía civil y penal a los miembros de la comisión que decidieron anular la licitación donde su empresa era la ganadora de dicha licitación y desmintió al segundo postor (Alexis CIeza) quien minutos antes había denunciado ante la prensa presuntas irregularidades en esta contratación.

Vijai Obregón, afirmó que Alexis Cieza, gerente de la empresa “Edu Eventos y Más”, en la licitación no presentó ningún requisito. “Para mí no hay segundo postor, ya que su representante llegó a la licitación sin ninguna carta poder, primer error; segundo error, no trajo el sobre cerrado, ya que se debía traer el sobre cerrado para el concurso; tercer error, su empresa está de baja desde el 2018, aquí tengo las pruebas”, mencionó.

Agregó, que su empresa “Parvox”, presentó todos los requisitos que exigían las bases y negó que haya presentado una póliza incorrecta, tal como denunció Alexis Cieza a la comuna y logró que la buena pro sea anulada.

En ese sentido, Obregón solicitó a los regidores de la Municipalidad Provincial de Huánuco, realicen una investigación para que el propietario de la empresa “Edu Eventos y Más” sea desmentido, ya que “no es la compañía perfecta que se presenta”.

