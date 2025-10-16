Huánuco: UNI abre inscripciones para el Ingreso Escolar Nacional (IEN) 2026‑1

A fin de organizar y ejecutar las elecciones primarias que definirán las candidaturas de las elecciones generales 2026, la ONPE instaló la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, la misma que tendrá jurisdicción en las regiones de Huánuco y Pasco.

La ceremonia de instalación, presidida por el jefe de la ODPE Huánuco, Walter Orlando Tello Suárez, contó con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), de la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo y de funcionarios de la ODPE Huánuco.

EN 18 DISTRITOS POR LAS PRIMARIAS

De acuerdo con el titular de la entidad electoral, para este proceso, que se desarrollará el 30 de noviembre y 7 de diciembre, se prevé instalar un total de 25 mesas de sufragio en 18 locales de votación de 18 distritos, donde participarán más de 2251 electores.

La oficina descentralizada tendrá circunscripción en los distritos de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca, Ambo, La Unión, Llata, Huacrachucro, Rupa Rupa, José Crespo y Castillo, Panao, Puerto Inca, Huacaybamba, Jesús, Chavinillo pertenecientes al departamento de Huánuco, y los distritos de Chaupimarca, Yanahuanca, Oxapampa y Villa Rica del departamento de Pasco.

GARANTIZA PROCESO

“Entre sus funciones, la ODPE Huánuco se encarga de determinar los locales de votación y la distribución de mesas de sufragio en su jurisdicción. Además, realiza la distribución del material electoral, coordina con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante los comicios, y brinda información electoral a la ciudadanía”, refirió Walter Orlando Tello.

Asimismo, ejecuta las disposiciones necesarias para mantener el orden y proteger la libertad personal durante las jornadas electorales, instala las cabinas de votación y verifica las condiciones de seguridad en los locales donde se desarrollará el proceso electoral.

La sede de la ODPE Huánuco está ubicada calle Huallaga, Manzana B, Lote. 9, Urbanización La Quinta. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.