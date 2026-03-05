Con el objetivo de garantizar una adecuada orientación a la ciudadanía y a los actores electorales, la ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, instaló 25 oficinas en distritos y 69 en centros poblados de las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea, en el marco de las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril de 2026.

Estas oficinas constituyen espacios permanentes de información y asistencia electoral, donde la población podrá realizar consultas sobre su local de votación, las funciones de los miembros de mesa, el cronograma y otros aspectos vinculados al proceso y las acciones de capacitación dirigidas a miembros de mesa, electores y personeros de las organizaciones políticas.

Al respecto, el jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Juan Montes Mata, señaló que estas sedes permiten acercar el servicio electoral a la ciudadanía, facilitando el acceso a información oficial y promoviendo una participación informada y responsable. En ese sentido, exhortó a la población a capacitarse de manera presencial en estas oficinas descentralizadas o de forma virtual a través de la plataforma ONPEduca (capacitate.onpe.gob.pe), donde encontrará cursos, materiales informativos y recursos interactivos sobre cómo emitir correctamente el voto y el rol de los actores electorales.

Las oficinas atenderán en el horario de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m. Asimismo, la ODPE Huánuco informó que quienes lo requieran podrán solicitar capacitaciones fuera del horario establecido, previa coordinación.

Para el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, la ODPE Huánuco contará con 179 locales de votación y 1,198 mesas de sufragio, con el fin de atender a 341,493 electores hábiles en su jurisdicción.