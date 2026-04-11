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El personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, logró una rápida intervención tras el reporte del robo de un vehículo mayor, la mañana del 10 de abril.

A las 11:18 a. m., un integrante de Serenazgo recibió la alerta, pese a encontrarse fuera de su horario laboral, comunicó oportunamente al jefe de Serenazgo Hander García Noya, sobre el desplazamiento de un vehículo presuntamente robado por la Carretera Central, a la altura del gras sintético “Balón de Oro”.

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De inmediato, en coordinación con efectivos policiales del puesto de Auxilio Rápido de Santa María del Valle, lograron interceptar la unidad e intervenir a Encarnación Andrés Jeison (30), quien sería el presunto autor del robo de un vehículo station wagon de color azul, con placa AKR-175, perteneciente al Comité La Merced.

El vehículo es propiedad de Domingo Encarnación Ramírez (64). Gracias a la intervención inmediata, lograron la detención del presunto implicado, quien fue trasladado a la Comisaría de Amarilis para las diligencias correspondientes conforme a ley.