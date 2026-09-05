Huánuco: Policía recupera mercadería robada e interviene a tres personas por receptación agravada

Personal policial de la Comisaría PNP Ambo, tras tomar conocimiento de una denuncia por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en banda, en el caserío Huaracalla, distrito y provincia de Ambo, ejecutó acciones inmediatas destinadas a la identificación, ubicación e intervención de las presuntas implicadas.

La intervención inició luego de que una ciudadana denunciara haber sido víctima de agresión física y robo. Según su declaración, dos mujeres la habrían agredido en el interior de un establecimiento ubicado en el referido caserío. Al intentar ponerse a salvo, la agraviada ingresó a una habitación, donde las presuntas autoras habrían aprovechado la oscuridad para sustraerle un teléfono celular Samsung Galaxy A12, de color negro, además de S/ 4 000, dinero que estaba en el establecimiento y que, según la denuncia, pertenecía a la dueña del local.

DAN CON SUS IDENTIDADES

Ante los hechos denunciados, el personal policial realizó las diligencias de verificación e investigación preliminar, logrando establecer la identidad de una de las presuntas implicadas y efectuando las coordinaciones necesarias para su ubicación y comparecencia ante la dependencia policial.

Posteriormente, se hicieron presentes dos mujeres, una de las cuales portaba un equipo celular que manifestó no ser de su propiedad y que pretendía devolver a su propietario. El teléfono fue reconocido por la denunciante como suyo y como el mismo equipo que momentos antes le habría sido sustraído. Ante ello, el personal policial procedió a su incautación y lacrado, conforme a las diligencias correspondientes.

Las intervenidas fueron identificadas como Zarai Esmeralda E. M. (24) y Ana María S. B. (43). Esta última fue reconocida por la denunciante como una de las personas que presuntamente la habría agredido y participado en el hecho delictivo.