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Personal policial de la Comisaría PNP Amarilis intervino a un joven de 24 años luego de un accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones del malecón Huallaga con el jirón Cerro de Pasco, en el distrito de Amarilis, el 4 de septiembre de 2026.

Tras tomar conocimiento del hecho, los agentes se trasladaron al lugar, donde encontraron a un hombre tendido en la vía pública, quien presentaba lesiones visibles en la cabeza. El intervenido fue identificado como Oscar Patrick Ll.A. (24).

Los efectivos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de inmediato al Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco, donde fue atendido por el médico de turno. El diagnóstico fue de paciente policontuso con herida en la frente, lado izquierdo, producto de un accidente de tránsito.

Durante el registro personal, los agentes advirtieron que el intervenido llevaba en la cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, modelo 17 Gen 4, calibre 9x19 mm, de color negro, sin cacerina y con su respectivo portaarma. El arma fue incautada para determinar su procedencia y situación legal.

Asimismo, los policías observaron que el intervenido presentaba signos compatibles con la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que solicitaron el examen de dosaje etílico, cuyo resultado cualitativo fue positivo.

DETENIDO POR PELIGRO COMÚN

Ante estos hechos, el joven fue detenido por la presunta comisión del delito de peligro común, relacionado con la tenencia y porte de arma de fuego en aparente estado de ebriedad, así como por la presunta conducción de vehículo en estado de ebriedad y su participación en un accidente de tránsito que dejó lesiones personales y daños materiales.

El vehículo menor involucrado, una motocicleta Yamaha FZ FI, de color negro, con placa de rodaje 3939-FS, fue trasladado a la Comisaría PNP Amarilis para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes, con conocimiento del representante del Ministerio Público.