Una presunta venganza sería el móvil del asesinato de los hermanos Josué Alberto y María Julia Vela Ríos, ocurrido la tarde del miércoles 12 de noviembre en el sector de Shupra, jurisdicción del distrito de Conchamarca, provincia de Ambo.

Los jóvenes de 18 a 14 años de edad respectivamente se movilizaban en una motocicleta lineal cuando fueron interceptados por desconocidos que le dispararon a quemarropa. Ambos hermanos fallecieron en el acto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los criminales habrían conocido los movimientos de las víctimas y las esperaron en una curva en “U” del camino que conduce a su vivienda. Alrededor de las 3:00 de la tarde, Josué, quien ese día cumplía 19 años, recogió a su hermana María Julia, de 15, a la salida de la institución educativa San Lorenzo de Conchamarca. Se dirigían hacia el sector Puente Chico, en Las Pampas, cuando fueron emboscados.

La motocicleta apenas doblaba la curva cuando se escucharon los disparos. Una bala impactó en el pecho de Josué y otras tres alcanzaron la espalda de su hermana. Ambos fallecieron instantáneamente.

PRIMERO SE PENSABA DE UN ACCIDENTE

Al llegar los primeros pobladores al lugar, pensaron que se trataba de un accidente de tránsito y así lo informaron a las autoridades. Sin embargo, las evidencias confirmaron que se trataba de un doble homicidio, hecho que ha causado consternación en Conchamarca y Las Pampas.

Efectivos de la Comisaría de Ambo, junto a un fiscal de turno y personal de Criminalística, realizaron las diligencias de inspección, levantamiento de evidencias y traslado de los cuerpos a la morgue del Ministerio Público para la necropsia de ley.

María Julia cursaba el tercer año de secundaria, mientras que su hermano Josué trabajaba para apoyar a su familia. Hoy, su comunidad exige justicia por este crimen que ha enlutado a toda la provincia.