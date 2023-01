El consejero regional, Juan Sivori Paredes Ríos, fue elegido como vicegobernador regional de Huánuco para el periodo 2023-2026. Él es representante de la provincia de Puerto Inca y es del movimiento regional Mi Buen Vecino con el que Antonio Pulgar Lucas ganó la elección regional.

Hubo dos candidatos, Juan Paredes, propuesto por su colega Amadeo Reymundez Sánchez, y Candy Vargas Aguirre, pedido por Dante Tarazona Reyes. Luego de la votación nominal, dieciseis consejeros votaron a favor de Juan Paredes que son: Elízabeth Justiniano Rivera, Amadeo Reymundez Sánchez,Nicolás Inga Esteban,Milagros Beraún Leandro, Juan Paredes Ríos y Rocío Isla Estebán ( Mi Buen Vecino). De igual manera Olchese Tarazona Gonzáles, Esther Lucas Espinoza, Vidal Adrían Facundo, Ricardo Prado García, Manuel Rosales García y Rafael Céspedes Gamarra (Avanza País).

También votaron para Paredes sus colegas Carlos Esteban Atencia, Dante Tarazona Reyes, Eliel Escobal Ayala, Lester López Espíritu y Olinda Tacuchi de Dávila (Huánuco Primero). Lo propio hizo Roy Tolentino Fabián (Cambiemos x Huánuco).

Mientras Kandy Vargas Aguirre (Huánuco Primero) obtuvo dos votos de Dante Tarazona Reyes (Huánuco Primero), quien la propuso y de ella misma. En tanto Vidal Adrían Facundo (Avanza País) se abstuvo y Ángel Isidro Silvestre (Huánuco Primero), no asistió a la sesión.

Paredes Ríos tras ser elegido como vicegobernador dijo “saludo mucho el sentir de descentralización que tienen cada uno de ustedes, pero eso no quiere decir que todo lo que tenemos que hacer se va centralizar en Puerto Inca”.

En esa medida sostuvo que no existen perdedores y todos son consejeros y han llegado para trabajar.

“Les agradezco por la confianza que me brindan, pero más allá de eso es una gran responsabilidad que me han regalado, espero estar a la altura de las expectativas colegas, no es fácil asumir, pero tengo el honor de contar con el presidente (gobernador) regional el doctor (Antonio) Pulgar quien en realidad muestra bastante habilidad para gestionar en bien del gobierno regional y viene trabajando desde la madrugada todos los días, y ojalá nosotros también podemos ser parte de este tipo de acciones para salir adelante” manifestó.

En la sesión dirigida por el consejero delegado, Rafael Céspedes Gamarra, estuvo presente el gobernador regional, Antonio Pulgar Lucas, quien felicitó a los consejeros por el trabajo que inician.

“Ustedes hoy han decidido elegir al consejero de la lejana provincia de Puerto Inca ( Juan Paredes) como vicegobernador. Felicito este proceso, porque hoy debemos empezar a trabajar desde el lugar que nos corresponde. Yo como gobernador voy abrir el dialogo para coordinar con sus provincias, con sus alcaldes” afirmó.

Por su parte, el electo vicegobernador solicitó de manera pública al gobernador el apoyo para todas las provincias.

Y Dante Tarazona, sostuvo que propuso a su colega Kandy Vargas como vicegobernadora con la finalidad de buscar la equidad de género, ya que la gestión de Antonio Pulgar lleva como gerentes a puro hombres y es necesario dar oportunidad también a las mujeres.

En tanto, la mayoría de los consejeros que apoyaron a Juan Paredes dijeron que era por su experiencia y con el fin de fortalecer la descentralización.

