El equipo femenino de vóley categoría C del colegio El Samaritano, representante de la provincia de Leoncio Prado en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025 (JEDPA), expresó su malestar ante la comisión organizadora del torneo por supuestas irregularidades ocurridas durante la final regional.

Según denunció el director de la institución, José Berrospi, el partido final, disputado contra el colegio Divina Misericordia, presentó situaciones “atípicas” desde el primer set. “Ganamos el primer set 25 a 14 frente a un equipo visiblemente desanimado. Sin embargo, en el segundo set empezamos a notar comportamientos extraños tanto en las jugadoras del equipo como en las decisiones arbitrales”, explicó Berrospi.

En el tercer set, agregó, se cobraron faltas polémicas como invasión de cancha y mal uso del uniforme, las cuales influyeron en el desarrollo del juego. “Parecía que nada les salía bien a nuestras chicas. Pensamos que fue solo un mal día, pero al día siguiente comenzaron a llegarnos mensajes anónimos que hablaban de incentivos económicos ofrecidos a algunas jugadoras para favorecer al equipo rival”, reveló el director.

Uno de los padres de familia incluso denunció que su hija habría sido contactada por personas vinculadas al equipo contrario, presuntamente para influir en el resultado. Esta información fue presentada formalmente ante la comisión organizadora del campeonato.

Como parte del proceso regular, las instancias de la UGEL, DRE o la macrorregional deben resolver este tipo de reclamos. La Dirección Regional de Educación convocó a una reunión entre los delegados de ambos equipos. En dicha reunión, se propuso la realización de un nuevo partido como medida correctiva, programado para el miércoles 3 de septiembre a las 10:00 a.m., en las instalaciones del colegio Hermilio Valdizán.

Sin embargo, el día previo al encuentro, el colegio El Samaritano expresó su disposición a participar, pero notó que el equipo rival no estaba realizando entrenamientos ni preparativos, lo que generó dudas sobre su intención de presentarse. Por el contrario los padres de familia habrían insistido en el director de Educación de cancelar el partido programado para el 3 de setiembre.

Finalmente, el director del colegio El Samaritano, informó que recibió un oficio donde se dejaba sin efecto la convocatoria del nuevo partido, cuando ya su delegación estaba en la ciudad de Huánuco, listo para el partido programado, decisión que calificó como arbitraria y que “deja el caso sin solución”.

“El mensaje que se está dando es de impunidad. No solo se vulnera el espíritu deportivo, sino que se desalienta el esfuerzo y compromiso de nuestras estudiantes”, concluyó Berrospi.