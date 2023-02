Frente a la sentencia del Primer Juzgado Civil, a cargo del juez Jean Agurto Moreno, que declara infundada la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Jerónimo Villogas Baylón, el presidente de la Asociación del Mercado Modelo, Antonio Talenas Berrocal pide acabar con los juicios y de una vez construir una nueva infraestructura.

“ Nosotros hemos esperado con toda tranquilidad el resultado de este proceso, debido a que hemos cumplido el proceso de privatización de acuerdo a las leyes y reglamentos, por eso nos precipitábamos”, refiere Talenas.

Comenta que esta demanda interpuesta en el 2017 salió después de 5 años en primera instancia, es similar a la nulidad de acto jurídico que había pedido en el año 2007 que pidió el abogado Villogas cuando fue abogado de Yolanda Marcos, quien planteo el acto jurídico que fue concluido en tres instancias hace años.

Con respecto a la amenaza del alcalde Antonio Jara, de cerrar el mercado Modelo porque Defensa Civil, lo declaró en un espacio de alto riesgo y que es una bomba de tiempo, Talenas asegura que desde el 2019 están levantadas las observaciones y que en el mercado no se pueden hacer modificaciones porque existe una medida cautelar. “El alcalde no puede hacer uso y abuso de su cargo, por eso es que le dieron de huevazos, aquí le vamos a dar más”, dijo.

“Todavía no están agotadas las instancias de las demandas, nosotros pedimos que estos juicios se terminen de una vez, el acalde tiene que buscar el desarrollo y el embellecimiento de la ciudad queremos que aquí concluya este proceso, y que nos de un año de tiempo, a los micro empresarios que somos 1180, para entregarle un verdadero mercado”, indica.

Con respecto a que Talenas no tiene el respaldo de los comerciantes, el dirigente afirma que en las últimas elecciones han ganado con más de 600 votos de 1180, de cuatro listas que se presentaron, “Cada tres años es la elección de la directiva, pero que hago si vienen 5, 10, 20 y 30 abuelitas a rogarme que siga en cargo, me tengo que quedar, a mí me gustaría estar descansando en mi casa de campo gozando de mi cese de docente”, aseveró.

Recaudaciones que hacen los dirigentes

“De las playas de estacionamientos, comerciantes informales ubicados dentro de terrenos de la municipalidad de Huánuo y la concesión de los servicios higiénicos del mercado, recaudamos un dinero que va entre 20 25 mil soles mensuales de ahí pagamos al personal de seguridad, limpieza y administrativo”, afirma Talenas.

Tras resaltar que los dirigentes de la asociación tienen una dieta mínima y que el consumo del servicio de agua potable es solo por 140 socios que tienen el servicio y que pagan cada uno de acuerdo al consumo.