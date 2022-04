El juez Elmer Contreras Campos del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, resolvió conceder el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ronald Illatopa Machuca, defensor de Juan Manuel Alvarado Cornelio, quien se encuentra prófugo de justicia desde el pasado 25 de marzo por existir en su contra 18 meses de prisión preventiva por el caso laptops.

Lo que el abogado pide es la revocación de la resolución y declare infundado el requerimiento de prisión preventiva de su defendido Juan Alvarado, gobernador regional suspendido de manera indefinida por los consejeros regionales.

De igual manera el letrado señala que el Juzgado, a Cargo de Elmer Contreras no habría valorado como debe ser los elementos de convicción que la defensa sustentó durante la audiencia de prisión preventiva, que desvirtuaba los graves y fundados elementos de convicción en torno a que supuestamente su patrocinado habría suscrito la Resolución Ejecutiva Regional n° 897-2019 sin contar con la evaluación jurídica del área lega l, pues se acreditó que la norma no exigía un informe legal para aprobar estandarizaciones, con lo que se desvirtúa la supuesta existencia de sospecha fuerte en la imputación, sin embargo, la judicatura no valoró dicha argumentación de refutación, por el contrario, sustentó su resolución en base a hechos que no le fueron imputados.

De igual manera sostiene en el documento que el Juzgado incurrió en una clara infracción del principio de congruencia procesal, en vista que para tratar de justificar que existiría graves y fundados elementos de convicción, amplia ilegalmente el marco de la imputación contra su patrocinado Juan Alvarado, atribuyéndole que habría intervenido en la entrega y recepción de las laptops, presionando supuestamente a su coimputado Darwin Campos para que reciba los equipos (laptops).

Sostiene que existe errada apreciación de los hechos

Además, indica que ha incurrido en una errada apreciación de los hechos y de las normas que regulan el procedimiento de contratación a través del sistema de Perú Compras, pues concluye que habría un supuesto direccionamiento en la contratación de las 7995 laptops a favor de la empresa Pomme Corporativo SRL, sin embargo, erra al momento de interpretar y aplicar las normas que regulan la selección de la empresa proveedora a través de Perú compras, que lo hace a través de un sistema informático automatizado, donde no intervienen los funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco.