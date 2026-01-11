En una muestra de unidad institucional y compromiso con la transparencia, el pleno de la Comisión Regional Anticorrupción de Huánuco (CRAH) eligió recientemente por unanimidad a la abogada Krupskaia Jesmidlu Beraún Aguirre como presidenta de este organismo para el periodo 2026.

La designación se realizó durante la sesión ordinaria presidida por Alberto Alaín Berger Vigueras, titular de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y presidente saliente de la comisión. Beraún Aguirre, quien actualmente se desempeña como Procuradora Pública Anticorrupción Descentralizada de Huánuco, asumirá la conducción de la CRAH con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional en la lucha contra la corrupción en la región.

Luego de su elección Beraún Aguire, agradeció la confianza depositada de los integrantes del pleno y reafirmó su compromiso de continuar y reforzar las estrategias preventivas y sancionadoras. “Seguiremos la línea de trabajo de esta comisión, reafirmando un compromiso firme de lucha frontal contra la corrupción en toda la región Huánuco”, señaló.

La sesión del CRAH contó con la participación de las autoridades, entre ellas la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, el Vicegobernador Regional, la Prefecta Regional, representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Cámara de Comercio, iglesias cristianas y juntas vecinales, consolidando un frente amplio y multisectorial para el presente año.

La CRAH opera bajo el marco del Decreto Supremo 169-2021, que establece las directrices para el funcionamiento de las comisiones regionales, garantizando la vigilancia de la ética pública y el correcto uso de los recursos del Estado.