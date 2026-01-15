El estado de la carretera Sihuas–Huacrachuco–Uchiza, correspondiente a la ruta nacional 12A, se ha deteriorado gravemente en las últimas semanas, debido a las constantes lluvias y derrumbes, dejando varios tramos intransitables y afectando el transporte de productos agrícolas y combustible.

El alcalde del distrito de Cholón, Ulises Espinoza, denunció que Provías Nacional no ha intervenido la vía pese a tratarse de un tramo de competencia nacional. “El tramo 12A está abandonado por Provías. Llevamos años tocando puertas sin respuesta. Nos dieron un ‘antalginazo’ con la maquinaria del Ejército, pero hoy la carretera sigue abandonada”, manifestó.

Espinoza, explicó que la vía presenta bloqueos en varios puntos y que la situación se ha agravado en los últimos quince días. “Hace cuatro días una camioneta cayó a un abismo. Gracias a Dios no hubo víctimas, pero pudo ser una tragedia. Los agricultores no pueden sacar sus productos y arriesgan su vida cada vez que transitan por esta carretera”, advirtió.

Ante la falta de intervención del Gobierno Central, la Municipalidad Provincial de Marañón, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Cholón, viene realizando trabajos de limpieza y habilitación de la vía con una sola maquinaria, lo que resulta insuficiente.

El burgomaestre, exhortó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a Provías Nacional a atender de manera inmediata la emergencia. “Es un tramo principal que conecta San Martín, La Libertad, Áncash y Lima. Es una ruta nacional y no pueden seguir ignorándola”, enfatizó.

También alertó que el mal estado de la carretera ha provocado un incremento en los precios de productos básicos y del combustible en los distritos de la provincia de Marañón. Como ejemplo, indicó que el precio del balón de gas pasó de 40 a 70 soles.