William Marino Cántaro Silvestre (38), fue condenado a 35 años de prisión efectiva por el delito de feminicidio en agravio de su exconviviente, madre de su menor hija. La sentencia fue emitida por el Juzgado Colegiado Supraprovincial Permanente de la provincia de Leoncio Prado.

Según la investigación fiscal, el 11 de marzo de 2025 el sentenciado contactó a la víctima con el pretexto de comprar útiles escolares para la hija que tenían en común. Posteriormente, la esperó a la salida de su centro de trabajo y la trasladó primero hasta las inmediaciones de su domicilio y luego al caserío Túpac Amaru, donde la agredió físicamente por celos, pese a que ya no mantenían una relación sentimental.

Como consecuencia de la agresión, la víctima perdió la vida aproximadamente a las 02:30 horas del 12 de marzo de 2025.

Tras cometer el crimen, el agresor se comunicó con la cuñada de la víctima para informarle lo ocurrido y solicitar que recogieran el cuerpo. Posteriormente, fue intervenido y detenido por efectivos de la Comisaría de Aucayacu, ante quienes reconoció su responsabilidad en los hechos.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Carlos Antonio Berrospi Figueroa sustentó sólidos elementos de convicción que acreditaron la responsabilidad penal del acusado.

Al acogerse a la conclusión anticipada, el colegiado le impuso la condena de 35 años de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer la patria potestad de su menor hija, la prohibición de acercarse a los familiares de la víctima y el pago de una reparación civil de S/ 100 000 a favor de los herederos legales.