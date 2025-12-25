Una sentencia condenatoria en menos de 48 horas contra Fausto Falcón y Silvia Nieto por el delito contra la Seguridad Pública–Peligro Común, en la modalidad de tráfico de productos pirotécnicos, tras ser intervenidos en flagrancia, fue lograda por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a cargo del fiscal adjunto provincial Óscar Salazar Rivera,

Los sentenciados, quienes mantenían una relación de convivencia, fueron intervenidos el 17 de diciembre del presente año cuando se encontraban en posesión de diversos materiales pirotécnicos en la puerta de su domicilio, ubicado en el pasaje Andahuaylas, en el asentamiento humano Alfonso Ugarte, en la ciudad de Huánuco.

Durante el registro domiciliario, las autoridades hallaron una mayor cantidad de productos pirotécnicos e insumos para su fabricación artesanal en el patio de la vivienda, determinándose que los investigados se dedicaban a esta actividad sin contar con la autorización ni licencia correspondiente de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) ni de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

Ante estos hechos, el despacho fiscal dispuso el inicio de diligencias preliminares y posteriormente formuló el requerimiento de proceso inmediato ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco. Frente a las pruebas presentadas, ambos imputados se acogieron a la terminación anticipada del proceso.

Como resultado, fueron condenados a cuatro años, cinco meses y diez días de pena privativa de la libertad, 106 días-multa —equivalentes a S/ 1,002.98—, al pago de una reparación civil solidaria de S/ 1,500.00 y a una inhabilitación por el plazo de tres años y dos meses.

La Fiscalía reafirmó su compromiso de actuar con celeridad y firmeza frente a los delitos que ponen en riesgo la seguridad pública de la población.