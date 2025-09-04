Los vecinos del centro poblado de Marabamba han depositado sus esperanzas en el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en Cuatro Distritos de la Provincia de Huánuco”, actualmente en fase de preinversión.
Durante un taller de promoción y difusión del proyecto —organizado con la participación de la promotora social del distrito de Huánuco, Yesi Roque Trujillo, la empresa UG21 y el Equipo de Intervención Social— los representantes de Marabamba expresaron tanto su agradecimiento como sus altas expectativas frente a esta iniciativa.
El proyecto busca beneficiar a los distritos de Huánuco, Pillco Marca, Santa María del Valle y Amarilis, mejorando y ampliando los sistemas de agua potable y alcantarillado. Su avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Gobierno Regional de Huánuco y la Municipalidad Provincial.
Una realidad crítica
En el caso de Marabamba, la situación es particularmente alarmante. Aproximadamente 5 mil familias carecen de acceso a agua potable y se ven obligadas a consumir agua del canal Cozo-Kotosh-Marabamba, donde con frecuencia se hallan roedores, perros y gatos muertos. Esta contaminación ha derivado en altos índices de enfermedades gastrointestinales y parasitosis, afectando principalmente a niños y adultos mayores.
La alcaldesa del centro poblado, Candy Rucoba Moreno, manifestó su confianza en que el proyecto se concrete a la brevedad. “Este proyecto representa una esperanza real para nuestra comunidad, que durante años ha sido ignorada. El acceso al agua potable es una necesidad urgente y un derecho que no puede seguir siendo postergado”, señaló.