Durante un operativo realizado en la jurisdicción de Puerto Inca, las autoridades identificaron maquinaria y equipos valorizados en aproximadamente S/ 537 000, entre ellos una retroexcavadora, una estructura metálica tipo chute y una motobomba con sus respectivos accesorios.

De acuerdo con la información proporcionada, entre los bienes hallados se encontraban una retroexcavadora valorizada en S/ 500 000, una estructura metálica tipo chute valorizada en S/ 30 000 y una motobomba con mangueras y accesorios, cuyo valor se estima en S/ 7 000.

Los hechos fueron comunicados al representante del Ministerio Público, quien se constituyó en el lugar para verificar las circunstancias de la intervención y dispuso la interdicción de la maquinaria y los equipos, al amparo del Decreto Legislativo N.° 1100.

En cumplimiento de dicha disposición, el personal de la Marina de Guerra del Perú, perteneciente a la Unidad de Control Fluvial de Puerto Inca, procedió a la destrucción e incineración de los bienes identificados.

LLEVADOS A LA COMISARÍA

Asimismo, las dos personas intervenidas fueron trasladadas a la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Puerto Inca, donde se continuaron las diligencias preliminares con conocimiento del Ministerio Público, a fin de esclarecer los hechos conforme a ley.

Las investigaciones permitirán determinar las circunstancias de la intervención y las posibles responsabilidades, de acuerdo con el marco legal vigente.