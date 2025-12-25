En el marco de las celebraciones navideñas, más de 200 niños y niñas de las comunidades de Incacocha, San Juan de Peser y sus anexos, en el distrito de Churubamba, participaron de una jornada solidaria organizada por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, que llevó alegría y momentos de confraternidad a la población escolar de la zona.

Durante la actividad, los menores disfrutaron de la entrega de juguetes, una chocolatada y un show infantil, en un ambiente de cercanía y entusiasmo. La iniciativa no solo tuvo como objetivo compartir obsequios, sino también fortalecer el acompañamiento emocional de los estudiantes, resaltando la importancia de una educación integral que considere el bienestar y desarrollo afectivo de los niños.

La jornada fue encabezada por el director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, cuyo gesto fue reconocido por la comunidad educativa. En su intervención, destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso institucional con una educación de enfoque humano y solidario.

“Compartir y estar presentes es tan importante como enseñar, especialmente en fechas tan significativas como la Navidad. Nuestra labor no termina en las aulas, sino que se extiende al bienestar emocional de cada niño”, expresó el titular de la UGEL.