En el marco de las celebraciones por el aniversario de la provincia de Marañón, la Dirección Regional de Agricultura (DRA), entregó más de 800 títulos de propiedad rural a familias dedicadas a la agricultura familiar de los distritos de Chinchil, Huaychao, Huanchay y San Buenaventura, fortaleciendo así la seguridad jurídica de los productores agrarios del Alto Marañón.

La acción se enmarca dentro del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – tercera etapa (PTRT3), una iniciativa que busca consolidar el derecho de propiedad en el campo y promover el desarrollo económico sostenible de las familias rurales. Con una inversión total de S/ 6 707 083.00, el proyecto representa un paso decisivo hacia la formalización agraria en el departamento.

Para el gobernador Antonio Pulgar, la entrega de títulos significa un cambio profundo en la vida de los agricultores, al brindarles seguridad jurídica para invertir en sus parcelas, acceder a créditos agrícolas y planificar proyectos productivos con mayor estabilidad.

“Nuestra gestión mantiene el compromiso de seguir trabajando por un campo más justo y productivo. La formalización de la propiedad rural no solo otorga un documento, sino que garantiza derechos y abre oportunidades para nuestros agricultores”, afirmó el mandatario regional.

Por su parte, la directora regional de Agricultura, Vilmia Saldivar del Águila, destacó que este avance refuerza el trabajo articulado del Gobierno Regional para asegurar que las familias rurales puedan desarrollarse en un entorno más equitativo y competitivo.

Hasta la fecha, el PTRT3 ha permitido entregar 7933 títulos individuales de propiedad rural en diversas provincias de Huánuco, beneficiando a familias agricultoras de los distritos de Arancay, Miraflores, Canchabamba, Pinra, Huac