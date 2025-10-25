La tarde del jueves 23 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción y efectivos de la Policía Anticorrupción intervinieron las oficinas del área de Abastecimiento del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), en el marco de una investigación por presunta suplantación de un miembro del comité de selección durante la licitación de la supervisión de la obra de mejoramiento de la Alameda de la República.

Denuncia

Según la denuncia presentada por la procuradora pública anticorrupción, Krupskaia Beraún, la buena pro habría sido otorgada por un funcionario que no formaba parte del comité de selección, ni como miembro titular ni como suplente.

De acuerdo con el registro del Organismo Especializado en Contrataciones del Estado (OSCE), el comité de selección estaba conformado por Luisiño Rosas Herrera (presidente), Jhon Pedraza Zapata (miembro 1) y Rusel Boza Advíncula (miembro 2). Como suplentes figuraban Efraín Ramos, Nayda Blas y Rocío Quispe.

Sin embargo, el acta de otorgamiento de la buena pro, fechada el 3 de septiembre, fue firmada por Jesús Medina Vargas, subgerente de Obras del GRH, quien no pertenecía al comité, pero figura en el documento como presidente del mismo. En el acta también aparecen las firmas de Luisiño Rosas y Rusel Boza, mientras que Jhon Pedraza —ni su suplente— suscribieron el documento.

Adjudicación

La consultoría fue adjudicada al Consorcio Supervisor Pistas Alameda, integrado por la empresa Jogama Consultorías y la persona natural José Alberto Matos Campos, por un monto superior a S/ 1 millón 320 mil. El contrato con el proveedor se firmó recién el martes 21 de octubre.

Diligencia fiscal

Tras la denuncia, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Anticorrupción realizaron una diligencia en las oficinas de Abastecimiento del Gobierno Regional, donde incautaron documentación relacionada con el proceso de licitación.

La Fiscalía Anticorrupción analizará los documentos para determinar si existen elementos suficientes que permitan formalizar una investigación preparatoria.