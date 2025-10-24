La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Huánuco revocó la prisión preventiva dictada contra el exfiscal Junior Castañeda Ccori, investigado por la presunta comisión de homicidio culposo, lesiones culposas y fuga del lugar del accidente

La decisión se adoptó por mayoría, luego de evaluar el recurso de apelación presentado por la defensa, que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de la medida dictada por el juez de investigación preparatoria.

Error en los presupuestos

Según la Resolución n.º 10, el colegiado determinó que el requerimiento fiscal no cumplía con los presupuestos materiales establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, especialmente en lo referido a la prognosis de pena superior a cinco años. Asimismo, la Sala advirtió deficiencias en la fundamentación del peligro procesal, lo que restó validez a la decisión que impuso la prisión preventiva.

En consecuencia, dispuso revocar la medida y reemplazarla por comparecencia con restricciones, conforme al artículo 288 del mismo cuerpo legal. Castañeda deberá cumplir las siguientes disposiciones: No acercarse a los agraviados, testigos ni peritos, ni a sus viviendas o entornos familiares. No ausentarse de su domicilio sin autorización judicial. Presentarse mensualmente ante la fiscalía competente para informar sobre sus actividades.

Asimismo, depositar una caución económica de S/ 60,000 en el Banco de la Nación dentro de los cinco días de notificada la resolución. La Sala advirtió que, en caso de incumplimiento de cualquiera de estas reglas, se revocará la comparecencia y se restablecerá la prisión preventiva, conforme al artículo 287.3 del Código Procesal Penal.

El caso

Un trágico accidente que acabó con la vida de Elizabeth Rojas Carbonel, se registró la noche del domingo 15 de junio en el Jr. 28 de Julio de la ciudad de Huánuco. Este terrible hecho ocurrió poco después de las 7:00 p. m.

Según las imágenes de las cámaras de vigilancia instaladas en las cuadras 3, 4, 5 y 6 del jirón 28 de Julio registraron los accidentes de tránsito que la noche del domingo (Día del Padre) ocasionó el fiscal Junior Vladimir Castañeda, cuando conducía su camioneta Toyota Rush. Pero la investigación, es solo por el choque con muerte, los otros conductores no han formulado denuncia.