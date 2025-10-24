Cárcel para pareja que vendía droga en Aparicio Pomares





Richard Ruíz Evangelista (43) y Liana Dina Ruiz Aranciaga (62) fueron internados en el penal de Potracancha tras dictarse prisión preventiva en su contra, a pedido del Ministerio Público, que los investiga por el delito contra la salud pública en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico.

La detención ocurrió la noche del 10 de octubre, en su vivienda ubicada en el jirón 25 de Diciembre n.º 101, en el pueblo joven Aparicio Pomares, donde las autoridades hallaron 848 “ketes” de alcaloide de cocaína.

El operativo estuvo a cargo de un fiscal y agentes antidrogas, quienes allanaron el inmueble con una orden judicial solicitada por el Ministerio Público. Según las investigaciones, en la vivienda se vendía droga al menudeo y también se realizaban entregas a domicilio.

Previas acciones de inteligencia y vigilancia permitieron a la Policía registrar en video la llegada constante de personas —a pie y en vehículos— que acudían al lugar para comprar la ilegal mercancía, siendo atendidas por varones y una mujer.

Para confirmar sus sospechas, los agentes intervinieron a uno de los clientes, encontrándole una bolsa con droga y un “kete” de pasta básica de cocaína (PBC).