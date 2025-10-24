El decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Hernán Cajusol Chepe, lanzó una seria advertencia sobre la actuación de algunos abogados que, pese a laborar para el Estado, estarían incurriendo en “patrocinio ilegal” al defender intereses particulares dentro del mismo sector público.

La preocupación se centra en letrados que, trabajando en áreas de Asesoría Legal de instituciones públicas —como el sector Educación—, asumen la defensa de otros trabajadores del mismo sector (docentes), lo que genera un evidente conflicto de intereses con consecuencias legales y éticas.

“No se puede defender a alguien que va en contra de la entidad para la que trabajas”, advirtió Cajusol Chepe, precisando que el abogado del Estado solo puede patrocinar causas personales o de familiares directos.

PENALIZADO

El decano recordó que el Artículo 385 del Código Penal sanciona a los funcionarios públicos que patrocinen intereses particulares ante la administración pública. Este delito puede ser castigado con hasta dos años de prisión, además de sanciones administrativas en su institución y disciplinarias por parte del Colegio de Abogados, que incluyen la suspensión o expulsión del colegiado.

Cajusol Chepe alertó, además, que los procesos judiciales o administrativos en los que participen estos abogados podrían ser cuestionados o declarados nulos, dejando en incertidumbre los casos en trámite y afectando la credibilidad de la función pública.