Recientemente la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a cargo del fiscal provincial Tony Wagner Changaray Huamán, logró una condena de 17 años, seis meses y quince días de pena privativa de libertad contra Edwin García por el delito de violación sexual en agravio de P.R.R., de 93 años.

Los hechos se suscitaron cuando Edwin, al percatarse de que la agraviada era una persona de avanzada edad y vivía sola, se dirigió a su vivienda. Inicialmente exigió a la adulta mayor, en la puerta de su casa, que le entregara el dinero que habría cobrado de su pensión de “Pensión 65”.

Ante la negativa de la víctima, el agresor ingresó a la vivienda por la ventana para, posteriormente, golpearla y abusar sexualmente de ella. La agraviada, a pesar de su edad, opuso resistencia y pidió ayuda, pero no pudo escapar del ataque.

NEGÓ LOS HECHOS, PERO...

Al momento de su detención, Edwin García negó los cargos. Sin embargo, las autoridades notaron que presentaba arañazos visibles en el rostro y el cuello, lo que sirvió como un primer indicio de su participación en el delito. Al ser verificado su registro, se comprobó que el sentenciado contaba con una requisitoria vigente por el delito de deserción, solicitada por el Tribunal Supremo Militar de Arequipa.

Como resultado de la acción del Ministerio Público, Edwin García fue condenado no solo a la pena de cárcel (que ha sido reducido por beneficios de conclusión anticipada), sino también al pago de 6 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

La Fiscalía de Huánuco reitera su compromiso con la protección de los grupos más vulnerables de la población y garantiza la persecución de los delitos que atenten contra la integridad y dignidad de las personas adultas mayores.