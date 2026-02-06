Huánuco: puente sin accesos ocasiona perjuicio que supera el millón de soles

Ante una grave situación de abandono, desprotección familiar y riesgo para su vida, el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco, a través de la Fiscalía Provincial de Familia de Huamalíes, a cargo de la fiscal provincial Gavi Hilario logró la protección integral de un adulto mayor de 85 años.

Se trata de Juan Espinoza Eguisaval, natural del caserío Nuevas Flores, distrito de Jacas Grande, provincia de Huamalíes, quien fue hallado viviendo en condiciones extremadamente precarias, sin el cuidado de familiares ni una red de apoyo, y expuesto de manera permanente a situaciones que comprometían seriamente su salud física, mental y emocional.

Los informes médicos y sociales elaborados por las autoridades competentes evidenciaron un deterioro progresivo de su estado de salud y un alto nivel de vulnerabilidad, lo que hacía inviable su permanencia en dichas condiciones.

ACCIONES INMEDIATAS

Ante este escenario, la Fiscalía dispuso medidas urgentes de protección, gestionando su atención médica y psicológica especializada, así como su internamiento temporal en la Casa de Reposo “Mis Abuelitos”, ubicada en el centro poblado de Cochachinche, provincia de Ambo, institución dedicada al cuidado de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

El establecimiento está a cargo del monseñor Oswaldo Rodríguez, a quien el Ministerio Público expresó su reconocimiento y agradecimiento por su disposición solidaria, humanitaria y compromiso social, lo que permitió garantizar un espacio seguro, adecuado y digno para la atención integral del adulto mayor.

Con esta intervención, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, actuando de manera oportuna y articulada para asegurar su protección, dignidad y bienestar, priorizando a los sectores más vulnerables de la población.