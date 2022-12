La ministra de Salud, Kelly Portalatino Ávalos visitó el hospital Hermilio Valdizán de Huánuco y recogió diversas quejas como la falta de recategorización de dicho nosocomio a nivel III-1, presupuesto para contrato de personal y equipamiento. En la comitiva también estuvieron los congresistas, Elízabeth Medina Hermosilla y Luis Picón Quedo.

quejas. Los visitantes llegaron a la Unidad Cuidados Intensivos y Hemodialisis, cuyas áreas han estado en el ojo de la tormenta en los últimos días por falta de equipos y profesionales.

A pesar de que la infraestructura ha sido entregado el año pasado por la constructora Obrainsa Joca, todavía falta cumplir con parte de implementación y equipamiento, cuyos procesos se encuentran en camino y culminarán en los siguientes días.

Antes, la ministra sostuvo reunión en la Dirección Regional de Salud con los congresistas, funcionarios del gobierno regional, directores, dirigentes y trabajadores del sector salud.

Francisca Samaniego Rojas, dirigente de los trabajadores de la Dirección Regional de Salud sustentó que el sector salud atraviesa por una serie de necesidades, como falta de presupuesto para pago de personal CAS, contrato de personal y especialistas, y el nombramiento de personal asistencial y administrativo.

El gerente de Desarrollo Social del gobierno regional , Gustavo Alvarado manifestó que el tema preocupante en el Hermilio Valdizán es el CAS 04. “Los Cas 4 son ilegales su contrato ha sido para noviembre y diciembre del 2021, no hubo presupuesto y recién cuando esta administración ingresa en abril lo tramitamos hacia MEF y en tiempo récord dicha entidad otorgó presupuesto para 313 trabajadores, pero cuando inician el proceso para el contrato presentan una medida cautelar, por lo que no se pudo realizar y quedo en nada, pero al final no se concretó y eso perjudicó al hospital”, manifestó.

Refirió que el hospital Hermilio Valdizán está en proceso de construcción, producto de eso el gobierno regional está realizando 12 procesos de licitación para el equipamiento.

La ministra de Salud manifestó que la construcción del nosocomio valdizano se encuentra en un avance de 80.5% y la diferencia es el equipamiento y espera que se termine lo más pronto posible para estar al servicio de miles de usuarios.





Plantea gastar el presupuesto que tienen

En esa medida manifestó que el sector salud tiene pendiente de gasto en algunas partidas y ese presupuesto se puede utilizar, pero se tiene que hacer por los canales legales, incluso visitar de inmediato al Ministerio de Economía para hacer algunos cambios.

“El presidente Pedro Castillo tiene un Gobierno de inclusión, por eso hay un avance para el nombramiento del 20% de trabajados asistenciales para el otro año y 10% de administrativos”, afirmó.

En horas de la tarde Portalatino sostuvo reunión con los trabajadores del Hermilio Valdizán, quienes insistieron con el pago de la deuda a trabajadores del CAS 04, pero el caso se encuentra judicializado.