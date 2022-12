Mostrando total rechazo a la designación como nueva prefecta del departamento de Huánuco de Liz Jenny Santiago Alcedo, un grupo de simpatizantes de Perú Libre llegó a la Plaza de Armas y trató de impedir la ceremonia de izamiento de la bandera, liderada por la flamante prefecta.

MIRA AQUÍ: El presidente Pedro Castillo atiza la confrontación con nuevos nombramientos

“Las bases de Partido Perú Libre y el magisterio no reconocemos a esta señora (Santiago), que es una perfecta desconocida, no sabemos cuáles son sus méritos para que fuera designada como prefecta regional . Es una completa desconocida para nosotros, ya que no es simpatizante del partido de gobierno”, sostuvieron los manifestantes.

Apoyo. En tanto, otro grupo de perulibristas apoyan la designación de Santiago Alcedo y en medio de la ceremonia se armó un fuerte cruce de palabras.

Por su parte, la prefecta de Huánuco Liz Jenny Santiago Alcedo llamó a la unidad de todos los simpatizantes del gobierno. “Nosotros no somos eternos en el cargo, son cargos de confianza, hay que respetar la posición de los opositores, porque somos hermanos, no tengo ningún problema con ellos, llamo a la unidad para trabajar todos juntos por el bien de Huánuco, sobre todo con las autoridades”, sostuvo Santiago.

Asimismo, sostuvo que con la exprefecta Edith Ramírez Calero son amigas y colegas de trabajo. “Hemos participado de muchas actividades para elegir al profesor Pedro Castillo”, refirió.

Designación. Como se sabe, Ramírez Calero fue removida de la Prefectura Regional y vía Resolución Suprema n.° 278-2022-IN rubricada por el presidente Pedro Castillo y el ministro del Interior publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se designó en su reemplazo a Liz Jenny Santiago Alcedo.

VIDEO RECOMENDADO:

Vocero de Perú Libre: “Las mociones de vacancia no son patrimonio de la derecha”

Vocero de Perú Libre: “Las mociones de vacancia no son patrimonio de la derecha”