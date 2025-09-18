En precarias condiciones viene funcionando el local de la morgue de la Unidad Médico Legal, ubicado en 7 de Mayo del distrito Castillo Grande, en la provincia de Leoncio Prado.La carencia de infraestructura origina la crisis que se agrava con la falta de equipos y personal para asegurar una buena atención a los usuarios.

En una visita al lugar constataron que la Unidad Médico Legal I Tingo María no tiene frigorífico para conservar los cadáveres, que hace más necesario aún en una ciudad con elevadas temperaturas y humedad que aceleran los procesos de descomposición.

Cubierto de malezas está e cerco perimétrico del local, lo que lo hace vulnerable, como si ya no fueran suficientes los problemas que tiene, recientemente le cortaron del servicio eléctrico. “Estas deficiencias no solo afectan la operatividad de la morgue, sino también la dignidad de los fallecidos y de sus familias”, dijo una fuente del Ministerio Público.

Denunciaron que los vehículos de la institución están inoperativos y que un ´cementerio´ de vehículos está instalado en el terreno contiguo a la morgue. Ahí están los vehículos incautados por las autoridades en diferentes investigaciones.

Las chatarras y arbustos son criaderos del zancudo que transmite las enfermedades del dengue, zika y chikungunya, lo que eleva los riesgos de que los trabajadores y usuarios se infecten.