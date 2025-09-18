Huánuco: hallan seis paquetes de marihuana en mototaxi

Con gran entusiasmo y creatividad, estudiantes de la provincia de Huánuco participan en la etapa UGEL del concurso escolar “Crea y Emprende”, promoviendo el desarrollo de proyectos innovadores con impacto social y económico.

“Más que un concurso, es una oportunidad para potenciar competencias en emprendimiento, gestión e innovación, creando productos o servicios que respondan a las necesidades del entorno”, refirió el director de la UGEL Francisco Pérez Naupay, tras destacar la importancia de esta iniciativa.

“Este concurso pone en juego creatividad y capacidad para transformar ideas en soluciones de emprendimiento. Hoy en día, nuestro país necesita personas creativas y emprendedoras con innovaciones que puedan solucionar los diversos problemas. ‘Crea y Emprende’ es el resultado del fortalecimiento del trabajo de los maestros. La sociedad debe conocer lo que se hace en las escuelas, y por ello felicito a todos ustedes”, acotó.