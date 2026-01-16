Un mototaxista identificado como Rice Eduardo Fanante Malpartida (37), fue condenado a 30 años de pena privativa de libertad tras ser hallado culpable del delito de violación sexual en agravio de una menor de edad. El fallo emitido por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco.

Según la fundamentación de la sentencia, el acusado habría cometido el delito en perjuicio de la menor tras ofrecerle un servicio de transporte en su mototaxi, aprovechando la confianza de la víctima y actuando con violencia. Las investigaciones y el proceso judicial incluyeron la valoración de pruebas presentadas, lo que permitió establecer la responsabilidad penal.

La condena de 30 años de cárcel busca garantizar justicia para la agraviada y enviar un mensaje disuasivo frente a los delitos de violencia sexual contra menores. Las autoridades judiciales y del Ministerio Público reafirmaron su compromiso de continuar con la lucha contra estos delitos, reforzando medidas de protección a las víctimas y promoviendo mecanismos de prevención en la comunidad.