El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el sector Copuma, conocido como “Garganta del Diablo”, ubicado en la ruta nacional PE-14 A, tramo Puchca – Huacaybamba, en la región Huánuco, con el objetivo de acelerar los trabajos para recuperar la transitabilidad afectada por derrumbes.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 205-2026-MTC, tras la evaluación de la situación crítica generada por desprendimientos de rocas que ocasionaron la pérdida de parte de la plataforma vial.

Coordinación entre autoridades para atender emergencia

La decisión se adoptó luego de una reunión de coordinación entre el viceministro de Comunicaciones del MTC, Raúl García Loli, el alcalde provincial de Huacaybamba, Jainer Villaorduña Valenzuela, y el gobernador regional de Huánuco, Antonio Leónidas Pulgar Lucas.

Durante este encuentro se evaluaron las condiciones de la vía y se acordaron acciones urgentes para restablecer el tránsito en esta zona estratégica.

Según informes técnicos de Provías Nacional, el desprendimiento de rocas generó la pérdida de la plataforma vial, configurando una emergencia que requería intervención inmediata.

Trabajos para recuperar la transitabilidad

Antes de la declaratoria de emergencia, la entidad ya había iniciado acciones preliminares como:

Trabajos de limpieza de la vía

Voladura controlada de rocas

Evaluación técnica del terreno

Con la declaratoria de emergencia, se podrán reforzar, ampliar y acelerar las intervenciones, ya sea mediante ejecución directa o contratación de servicios especializados, bajo supervisión permanente hasta restablecer completamente la transitabilidad.

Más de 20 mil personas serán beneficiadas

Las acciones permitirán beneficiar a más de 20 mil personas, quienes dependen de esta vía para el traslado de productos agrícolas y el abastecimiento de alimentos, combustibles y servicios esenciales.

Asimismo, se busca evitar el aislamiento de las localidades afectadas y garantizar la continuidad de las actividades económicas y sociales en la zona.

El MTC señaló que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades regionales y locales para atender emergencias viales y asegurar la conectividad en zonas afectadas por fenómenos naturales.