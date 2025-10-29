En medio de una profunda expresión de fe y devoción, el alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo, brindó un multitudinario recibimiento al Señor de Burgos, entregándole la “Medalla de la Ciudad”, la máxima distinción que otorga la Municipalidad Distrital. La ceremonia se desarrolló durante la visita del Rey y Patrón de Huánuco a la sede municipal.

Visiblemente emocionado, el burgomaestre expresó su gratitud y pidió bendiciones para su gestión y para todo el pueblo amarilense.

“Siempre estás, Señor de Burgos, en los momentos complicados y eres fuente que me inspira a ser perseverante. Te ruego que ilumines nuestro trabajo y nos sigas ayudando a lograr el éxito en cada gestión que realizamos, en búsqueda de presupuestos para proyectos de infraestructura y desarrollo social”, manifestó Hidalgo.

El paso procesional de la sagrada imagen —también conocida como el Cristo de San Simón o Cristo Morado— tuvo lugar antes del mediodía, congregando a una multitud de fieles. El frontis de la municipalidad fue cuidadosamente adornado con alfombras de flores, banderines y globos, elaborados desde las cinco de la mañana por los trabajadores ediles.

El recorrido del Señor de Burgos fue el momento más esperado por la comunidad institucional, los vecinos y estudiantes que se reunieron frente al palacio municipal para aplaudir, cantar y elevar sus plegarias, en una jornada marcada por la fe y el fervor popular.