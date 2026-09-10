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En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco recibió el material de capacitación que será utilizado en la preparación de los diversos actores electorales que participarán en los comicios del próximo 4 de octubre.

El cargamento fue remitido desde el almacén central de la Gerencia de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicado en Lurín, y llegó a la sede de la ODPE Huánuco bajo estrictos protocolos de seguridad y resguardo. Tras su recepción, se inició el proceso de verificación y almacenamiento para su posterior distribución a los distritos y centros poblados comprendidos dentro de su jurisdicción.

Entre los materiales recibidos figuran recursos pedagógicos que reproducen las condiciones de una mesa de sufragio y que serán empleados durante los talleres de capacitación programados en las oficinas distritales de la circunscripción electoral. También serán utilizados en las jornadas masivas de capacitación dirigidas a los miembros de mesa, previstas para los días 20 y 27 de septiembre.

MÁS MATERIAL

Asimismo, arribaron insumos didácticos destinados a la formación de capacitadores electorales, coordinadores distritales, coordinadores de locales de votación y personal de campo, quienes tendrán a su cargo diversas acciones de orientación e información durante el proceso electoral.

El jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo, destacó que la llegada de estos materiales permitirá iniciar oportunamente el plan de capacitación presencial y descentralizado, con el objetivo de que los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, así como los electores y demás actores electorales, cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de manera adecuada durante la jornada electoral.

AMBO, HUÁNUCO Y PACHITEA

Para las ERM 2026, el organismo electoral tiene previsto instalar en las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea un total de 1193 mesas de sufragio en 171 locales de votación, donde están habilitados para votar aproximadamente 344 851 electores.

La capacitación busca contribuir al desarrollo ordenado y eficiente de la jornada electoral, fortaleciendo el conocimiento de los procedimientos y responsabilidades que deberán cumplir los distintos actores durante los comicios.