Con el propósito de fortalecer una participación ciudadana informada en las Elecciones Generales del 12 de abril, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco puso en marcha una jornada de pasacalles informativos en diversas zonas de su jurisdicción.

La actividad se inició en los distritos de Huánuco y Amarilis, donde brigadas de la institución recorrieron las principales vías difundiendo mensajes orientados a promover el voto responsable, como “Votar es tu poder de elegir”, “Tu voto transforma” y “En ONPE trabajamos para ti”. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a involucrarse activamente en el proceso electoral y a participar en las capacitaciones programadas en oficinas distritales y centros poblados.

EDUCACIÓN ELECTORAL

El jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Juan Montes Mata, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de educación electoral que busca garantizar que la población cuente con información clara y oportuna. Indicó que las jornadas de capacitación se desarrollan en toda la circunscripción, que abarca 25 distritos y 69 centros poblados de las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea.

Durante el despliegue, también distribuyeron cartillas informativas con detalles clave del proceso electoral, facilitando el acceso a la información. Con estas iniciativas, la ODPE Huánuco reafirma su compromiso con la transparencia, la educación cívica y el fortalecimiento de la democracia en la región.