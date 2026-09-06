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En el marco de la organización de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, los jefes de las ODPE Huánuco, Huamalíes, Leoncio Prado y Yarowilca sostuvieron una reunión de coordinación con representantes de la Región Policial Huánuco, con el objetivo de articular las acciones de seguridad necesarias para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 4 de octubre.

Durante el encuentro se establecieron acuerdos relacionados con el resguardo del material electoral, los locales de votación y el personal electoral, así como con las estrategias de despliegue y repliegue del material, en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, se abordó la atención de los distritos y centros poblados que presentan mayor complejidad geográfica y logística. Estas coordinaciones permitirán asegurar que el material electoral llegue oportunamente a los locales de votación y que, una vez concluida la jornada, sea trasladado de manera segura hacia los respectivos centros de acopio.

SITUACIÓN DE LOS LOCALES

Por su parte, los jefes de las ODPE informaron sobre la situación de los locales de votación y las principales acciones operativas previstas en sus respectivas jurisdicciones. También coordinaron las funciones y responsabilidades destinadas a garantizar el orden y la seguridad dentro y fuera de los recintos electorales, que serán ocupados desde el viernes 2 de octubre como parte de las actividades previas a la jornada electoral.

Las cinco ODPE de Huánuco administrarán en conjunto 397 locales de votación. De este total, la ODPE Huánuco tendrá a su cargo 171 locales; Huamalíes, 93; Leoncio Prado, 66; Yarowilca, 47; y Puerto Inca, 20.

La reunión fue presidida por el general PNP José Luis Gonzales Quintero, acompañado por el coronel PNP Edwin Romero Vilca Chávez. También participaron Iván Sánchez Araujo, jefe de la ODPE Huánuco; Liza Melanie Siancas Hañari, jefa de la ODPE Leoncio Prado; Justo Yonel Salas Nalvarte, jefe de la ODPE Huamalíes; Minerva Minakawa Paz Rodríguez, jefa de la ODPE Yarowilca; y Jhon Víctor Blanco Guadalupe, coordinador de operaciones de Puerto Inca.