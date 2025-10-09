Niños afectados por escuelas precarias y docentes sin capacitación en Huánuco

Ordenaron nueve meses de prisión preventiva para Carlos López, investigado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa – subforma feminicidio, en agravio de su exconviviente Belarmina Venancio.

El Ministerio Público, a través del Fiscal Provincial Penal Alex Fermín Refulio León, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Pachitea, obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Carlos López.

ATAQUE EN FEBRERO DE 2024

Según las investigaciones, el ataque ocurrió el 16 de febrero de 2024, alrededor de las 9:00 a. m., cuando la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en la localidad de Cucho, distrito de Umari, provincia de Pachitea, región Huánuco.

Carlos López, llegó al lugar con un machete y le dijo: “Ahora sí te mato”, procediendo a agredirla violentamente. La agraviada intentó defenderse, pero recibió cortes en el brazo derecho y en la cabeza, lo que le hizo perder el conocimiento. El agresor huyó del lugar tras el ataque.

Gracias a la rápida intervención de vecinos y familiares, la víctima fue trasladada de emergencia al Centro de Salud de Molino y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue referida al Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco.

INDISCUTIBLE INTENTO

Las evidencias recabadas hasta el momento demuestran que el imputado realizó actos directos y violentos con la intención de quitarle la vida a su expareja. No logró su objetivo gracias a la oportuna atención médica, aunque le causó lesiones graves en el cráneo, brazos y otras partes del cuerpo.

El Ministerio Público ha solicitado la ubicación y captura del investigado, quien se encuentra prófugo de la justicia, a fin de continuar con el proceso penal correspondiente.