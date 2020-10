Un nuevo caso en la Red de Salud Huánuco, pone en el ojo público la forma como se maneja una de las instituciones más importantes del departamento. Esta vez el protagonista es el jefe de Logística, Luis Enrique Alvarado Chávez, quien no calificaría para el puesto y a pesar de ello fue designado en el cargo por funcionarios de la Red y la venia del gobernador Juan Alvarado.

Según el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, “los funcionarios y servidores del OEC de cada entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de contratación, deberán ser profesionales y/o técnicos debidamente certificados, debiendo reunir como mínimo los siguientes requisitos: capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión logística en general, no menor a 80 horas lectivas; experiencia laboral en general, no menor a 3 años; y, experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística privada, no menor de un año”, indicación que Alvarado Chávez no cumpliría, ya que según el OSCE no cuenta con certificación para poder desempeñar el cargo.

Artículo 5 del Reglamento de Contrataciones con el Estado

Según especialistas en contrataciones con el Estado, uno de los problemas que genera la falta de acreditación de Alvarado es que todos los procesos que llevó pueden ser anulados.

Asimismo, Alvarado identificado con el número de DNI 07764491 cometió otra falta al firmar como bachiller la certificación de crédito presupuestario N° 001592, el pasado 28 de setiembre, por un monto mayor a los 16 mil soles, ya que según la Sunedu no registra ningún grado académico.

Búsqueda con DNI de Alvarado Chávez en Sunedu

¿Cómo llega Luis Alvarado a la Red de Salud Huánuco?

Alvarado Chávez antes de ser jefe de Logística, se presentó al concurso público para el puesto de auxiliar en computación, que ofrecía un sueldo de S/ 1200, lo ganó junto a otras dos personas y así comenzó su ascenso en la institución de salud.

El director de Administración de la Red de Salud Huánuco, Jorge Luis Trujillo Vera, manifestó que él fue quien lo designó en el cargo.

“Él es contratado por CAS, estaba laborando el área de la unidad de seguros, por necesidad de servicio lo rotamos y por encargatura se le da la jefatura de Logística el 13 de agosto, la encargatura es por 90 días”, manifestó Trujillo.

Sobre el grado académico de Alvarado, Trujillo sostuvo que es bachiller en Derecho, pero no supo explicar porque no está registrado en la Sunedu su grado.

A su vez, sostuvo que Alvarado no necesita estar acreditado por el OSCE, para ejercer el cargo, ya que eso es necesario “cuando se es especialista, él en sí no postuló a esa plaza. No va haber inconvenientes con el trabajo del señor”, concluyó Trujillo.

Pedimos entrevistar a Alvarado Chávez, pero en la Oficina de Imagen de la Red, nos indicaron que no estaba en su oficina y que en el transcurso del día lo pondrían en contacto.

Antecedentes en la Red

El pasado 28 de abril Correo dio cuenta de sospechosos manejos en la compra de productos de limpieza en la Red de Salud, por más de S/ 100 mil. Víctor David Rosales Rojas es gerente de la empresa Inversiones Río Azul SRL y esposo de María Falcón Alvarado, sobrina del gobernador regional Juan Alvarado, que proveyó de materiales de limpieza a la institución por un monto de S/ 86 mil 399.

Asimismo, Ernesto Rochabrun Rosales, gerente de la empresa Multiservicios WN y J EIRL también proveyó a la Red de Salud, de materiales de limpieza para la lucha contra el coronavirus, por un monto de S/ 37 mil 335. Se presume que Rochabrun Rosales es familiar del esposo de la sobrina del gobernador regional.

Ambos casos se dieron a conocer vía las órdenes de compra: N° 0000014 y 0000015 emitidas el pasado 6 de abril.

El caso es investigado por la Fiscalía Anticorrupción desde abril del presente año, pero a la fecha se desconoce cuánto se ha avanzado en la investigación.

