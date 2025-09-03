A pesar de los esfuerzos coordinados con la Municipalidad de Pillco Marca para aliviar la congestión vehicular en la zona del puente Huallaga, el asfaltado de la Av. Prolongación Walker Soberón, prometido por el gobernador regional Antonio Pulgar, aún no se ha materializado.

La alcaldesa de Pillco Marca, Diana Plejo Carrillo, había anunciado con entusiasmo este proyecto conjunto, que busca asfaltar la avenida y ambos extremos de la universidad desde el óvalo de Cayhuayna.

Plejo Carrillo destacó que Pillco Marca ha trabajado diligentemente en la propuesta, y que el gobernador Pulgar había tomado la decisión de asfaltar la vía como una solución inmediata a los problemas de tráfico.

En una sesión de consejo, la alcaldesa informó sobre los acuerdos alcanzados con la Dirección de Transportes y el Gobierno Regional, incluyendo el desvío de vehículos pesados por la Carretera Central y de vehículos livianos por vías alternas.

Pillco Marca se comprometió a contribuir con la cantera para el afirmado de la base y 500 galones de petróleo, aprobados en sesión de consejo. El Gobierno Regional, por su parte, aportaría su pool de maquinarias y su planta asfaltadora.

Sin embargo, a pesar de estos acuerdos y compromisos, el asfaltado de la Av. Prolongación Walker Soberón sigue siendo una promesa incumplida.

Los pobladores de Pillco Marca, esperan con preocupación que el gobernador Pulgar cumpla su palabra y que se inicie pronto la obra, que consideran fundamental para mejorar la calidad de vida y la fluidez del tráfico en la zona.