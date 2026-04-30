Las autoridades del distrito de Pucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, llegaron una vez más al Gobierno Regional de Huánuco (GRH) para exigir el reinicio de la obra de agua y desagüe, así como el cumplimiento del compromiso de construir el palacio municipal.

El alcalde Saúl Utus Cahuana cuestionó la paralización de proyectos clave como el de agua y saneamiento, cuyo expediente técnico apenas alcanza el 50 % de avance. Advirtió además que cerca de 8 mil pobladores continúan sin acceso a obras públicas y sin respuestas por parte del GRH.

Reclamo desde hace años

«Son más de seis veces que viajamos desde tan lejos para exigir al Gobierno Regional el cumplimiento de compromisos asumidos en torno a proyectos de inversión pública. En nuestro distrito no se registran avances significativos desde hace varios años. Es lamentable la lentitud en la ejecución del proyecto de agua y saneamiento y la falta de respuesta a otras iniciativas prioritarias», sostuvo.

El burgomaestre indicó que la población le exige resultados y que la paciencia se está agotando. «Necesitamos una respuesta inmediata, sí o no, para tomar decisiones», declaró.

Compromisos sin cumplir

Utus Cahuana recordó que en junio de 2025 se firmó un acta de compromiso con el gobernador regional y su equipo técnico para impulsar proyectos como la construcción del palacio municipal. Sin embargo, denunció que estos acuerdos no se han concretado.

«Desde ese documento, prácticamente no hay ningún avance. Todo se ha quedado estancado. Nos dicen que no hay presupuesto, pero eso ya parece un cuento», afirmó. Asimismo, cuestionó que, pese a las gestiones realizadas desde el inicio de su mandato en 2023, no se haya ejecutado ninguna obra pública en su jurisdicción.

Distrito olvidado y sin inversión

El alcalde expresó su malestar por lo que considera un abandono histórico del distrito de Pucayacu, ubicado en una zona limítrofe con las regiones San Martín y Loreto. Señaló que cerca de 8 mil pobladores se ven afectados por la falta de infraestructura básica.

«No tenemos ni una sola obra ejecutada por el Gobierno Regional. Nos sentimos un distrito marginado. Hemos solicitado proyectos de educación, defensa ribereña y espacios deportivos, pero ninguno ha sido atendido», indicó.

Analizan nuevas acciones

Finalmente, advirtió que, de no recibir una respuesta clara, evaluará junto con las autoridades locales nuevas medidas para canalizar las demandas de la población.

Por su parte, Josefina Jaramillo Antonio, pobladora del centro poblado de Montaña Verde, manifestó sentirse defraudada por el gobernador regional. «En campaña llegó hasta nuestro pueblo y prometió obras de impacto; sin embargo, su gestión está por concluir y no hay ninguna obra ejecutada. Es una lástima», expresó.