El centro poblado de Tambogán que pertenece al distrito de Churubamba marca un hito histórico en materia educativa con la instalación de una sección de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), correspondiente a la Facultad de Educación, hecho que representa una oportunidad trascendental para la formación profesional de la juventud de la zona y de los distritos aledaños.

Este importante avance se oficializó mediante la firma de un convenio interinstitucional entre el alcalde del distrito de Churubamba, William Romero Gobea, y el rector de la UNHEVAL, Guillermo Bocangel Weydert, consolidando un compromiso conjunto para fortalecer el acceso a una educación superior descentralizada y de calidad.

La llegada de la UNHEVAL a Tambogán responde a una demanda histórica de la población y reafirma que las promesas se cumplen cuando existe voluntad política y liderazgo académico. Este proyecto permitirá que decenas de jóvenes accedan a estudios universitarios sin necesidad de migrar a la ciudad, contribuyendo de manera directa al desarrollo social y educativo de la región.

La población de Tambogán expresó su reconocimiento y agradecimiento por la gestión y el firme compromiso de Guillermo Bocangel Weydert, así como de las autoridades locales, destacando que este logro abre nuevas oportunidades y fortalece el futuro de las nuevas generaciones.