Personal de la Comisaría PNP Llata ejecutó, el 24 de agosto de 2026, el operativo policial denominado “Impacto-2026”, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, seguridad y control, así como combatir la delincuencia común y los delitos de alto impacto en su jurisdicción.

Durante el desarrollo del operativo, los agentes observaron a un grupo de personas que se encontraba realizando actividades a orillas del río, quienes al advertir la presencia policial huyeron del lugar en diferentes direcciones y lograron darse a la fuga.

Ante esta situación, el personal policial realizó acciones de interdicción en la zona, logrando ubicar dos campamentos y diversos equipos presuntamente utilizados para actividades de extracción ilícita de recursos minerales.

DESCRIPCIÓN

Entre los bienes encontrados se encuentran dos motores de draga, dos bombas de draga, dos dragas, diez trajes de buzo, 50 galones de combustible, diez mangueras de oxígeno, diez mangueras de PVC, cinco pares de botas de trabajo y cuatro mangueras industriales.

De acuerdo con la información policial, los bienes intervenidos tendrían un valor aproximado de 60 mil soles.

La intervención se realizó en el sector denominado quebrada de Gochayoc-Cachca, del caserío San Jerónimo de Chonta, distrito de Miraflores, provincia de Huamalíes, región Huánuco. Según las primeras investigaciones, los equipos hallados estarían vinculados a actividades de extracción ilícita de recursos minerales.

Culminadas las acciones operativas, la Policía viene realizando las diligencias correspondientes en coordinación con el representante del Ministerio Público, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.