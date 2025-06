La yuca gigante causa sensación en la Playa Tingo de Huánuco

En el operativo policial denominado “Cordillera Blanca 2025”, el personal del Área Antidrogas de Huánuco logró desarticular la banda criminal “los Elegantes del Huallaga”, integrado por cinco sujetos que fueron intervenidos en inmediaciones del malecón Leoncio Prado con Jr. Túpac Amaru, a orillas del río Huallaga.

Durante la intervención fueron detenidos a Gean Marco C. C. (29), José Isaias O. E. (42), Renato C. S. (54), Luis Miguel R. T. (33) y Yoe Xavier S. V. (26), quienes fueron encontrados en posesión de 269 envoltorios tipo kete y una bolsa de sustancia pulverulenta, al parecer alcaloide de cocaína.

Asimismo, la policía les encontró dinero en efectivo y un equipo celular, los cuales fueron incautados como parte de la evidencia. Estas acciones fueron realizados en coordinación con el Ministerio Público, abriéndoles una investigación preliminar por el presunto delito de Tráfico Ilícito de Drogas.