En el marco de las acciones preventivas y de lucha contra la delincuencia común, efectivos de la Comisaría PNP Huánuco desarticularon y detuvieron a las presuntas integrantes de la banda criminal autodenominada “Las Raprachas de Huánuco”, dedicada al hurto en establecimientos comerciales bajo la modalidad de “tenderas”.

La intervención se realizó cuando personal policial que efectuaba patrullaje a pie por las inmediaciones del centro comercial Real Plaza recibió la alerta del supervisor del sistema de videovigilancia de la tienda Plaza Vea, ubicada en el interior del referido establecimiento. Según el aviso, tres mujeres estaban sustrayendo diversos productos sin efectuar el pago correspondiente.

Las intervenidas fueron identificadas como Liz Alina Marchan Apolinario (36), Sheyla Magaly Marchan Apolinario (30) y la menor de iniciales M.A.B.M. (17). De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, las mujeres ocultaban los productos en un coche de bebé, donde también se encontraba una menor de aproximadamente un año de edad, hija de una de las presuntas implicadas, aparentemente para evadir los controles de seguridad.

Entre los bienes sustraídos y posteriormente recuperados se encontraron prendas de vestir y ropa interior, productos de cuidado y aseo personal, perfumes y artículos de belleza, útiles escolares y artículos de librería, así como conservas alimenticias. El valor total de los productos asciende a 1,328 soles.

Tras la alerta del personal de seguridad, se procedió a realizar el arresto ciudadano y solicitó de inmediato el apoyo del personal policial que prestaba servicio en los exteriores del centro comercial. Los agentes intervinieron y trasladaron a las implicadas a la dependencia policial para continuar con las diligencias conforme a ley.