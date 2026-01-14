Efectivos de la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) Huallaga ejecutaron un operativo de interdicción en la carretera Central Huánuco–Tingo María, a la altura del grifo Durand, en el distrito de Amarilis, lograron incautación de más de 38 kilogramos de presunta Cannabis sativa (marihuana).

La intervención estuvo a cargo del comandante PNP Roberto Roullón Bermúdez, con la participación de 14 efectivos policiales y bajo la conducción del Ministerio Público.

Durante la acción policial intervinieron un vehículo semitráiler, conducido por Fredy Walter Quispe Huamán (50), quien se desplazaba acompañado de su menor hijo. Tras el registro del vehículo, con apoyo del can detector de drogas “Atena”, hallaron dos costales acondicionados debajo del camarote de la cabina, los cuales contenían 13 paquetes de la referida sustancia.

Asimismo, la policía incautó el vehículo semitráiler, su plataforma y dos equipos celulares, los cuales quedaron a disposición de la unidad especializada para las diligencias correspondientes.

Posteriormente, en las instalaciones del DEPOTAD Huánuco, realizaron el pesaje e identificación preliminar de la sustancia incautada, tenía un peso bruto total de 38.940 kilogramos de marihuana, valorizados en aproximadamente S/ 220,000, lo que representa una afectación significativa a la economía de una presunta red dedicada al tráfico ilícito de drogas.

El menor fue puesto a disposición de la Unidad de Protección Especial de Huánuco, conforme a ley, mientras que el intervenido, la droga y los bienes incautados quedaron bajo investigación, respetándose en todo momento la presunción de inocencia y las disposiciones legales vigentes.