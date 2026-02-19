Un efectivo policial evitó que su padre fuera víctima de un asalto y logró detener al presunto responsable, luego de sorprenderlo cuando lo mantenía reducido y amenazado con un cuchillo en el interior de su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 p. m. del martes, cuando el suboficial Ludwin Vara Farfán llegó a su domicilio. Al ingresar a la bodega de su progenitor encontró a un individuo que lo tenía sujetado del cuello con el brazo derecho, mientras sostenía un arma blanca.

El agente, que vestía de civil, se identificó como miembro de la Policía Nacional e intentó persuadir al agresor para que liberara al adulto mayor. El sujeto, identificado posteriormente como Edwin Merly Gonzales Ocacio, exigió que lo dejaran salir a cambio de soltar a la víctima.

Con la intención de facilitar su fuga, el individuo avanzó hacia la puerta sin liberar al agraviado, a quien también tomó de una mano para inmovilizarlo. Al llegar a la vía pública, arrojó al piso a Raúl Vara Solís y emprendió la huida en dirección al cerro.

CAPTURA

El suboficial, quien presta servicios en la Comisaría de Huánuco, inició la persecución y logró alcanzarlo en la cuadra 1 del jirón Ayacucho, donde procedió a su detención con apoyo de otros efectivos.

Durante la fuga, el intervenido cubría parte de su rostro con una mascarilla negra e intentó deshacerse del cuchillo, el cual fue recuperado e incautado por el policía.

En su declaración, el agraviado señaló que se encontraba ordenando productos cuando el sujeto ingresó sin que pudiera advertirlo, ya que estaba de espaldas a la puerta. Indicó que fue reducido por el cuello y amenazado de muerte para que entregara el dinero.

El sujeto, rebuscó los bolsillos de la víctima y le sustrajo 570 soles, pero quería que le diera más, momentos en que llegó su hijo policía.